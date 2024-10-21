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Bingöl'de JASAT'tan Dolandırıcılık Uyarısı

Bingöl'de JASAT'tan Dolandırıcılık Uyarısı
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Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bingöl'de dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, köylerde yapılan bilgilendirmelerle, dolandırıcılıkla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Bingöl'de Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri dolandırıcılık olaylarının yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Adaklı, Yedisu, Kiğı, Karlıova ve Yayladere ilçesinin köylerinde ikamet eden vatandaşlara ve muhtarlara internet, telefon sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, dolandırıcılık olayları ile karşılaştıklarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını gerektiğini bildirdi. Öte yandan ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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