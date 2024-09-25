Bingöl'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 kilo 930 gram esrar ve 180 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Genç ilçesi Yeniyazı kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2 farklı noktada, 1 kilo 930 gram kubar esrar ve 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL