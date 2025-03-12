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Bingöl'de Jandarma Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Bingöl'de Jandarma Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Bingöl'de yapılan yol kontrol denetimlerinde, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, aranma kaydı bulunan 2 şüpheli yakalanarak adli işleme alındı.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında yaptığı denetimlerde çok sayıda ve miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ele geçirilirken aranma kaydı bulunan 2 şüpheli de yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, merkez, Genç ve Solhan ilçelerinde 08-11 Mart 2025 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol noktalarında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarında 154.72 gram toz esrar 63.46 gram kubar esrar, 0.46 gram metanfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet uyarıcı hap 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 şüphelinin yakalandığı ve adli işlemelere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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