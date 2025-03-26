Bingöl'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 230 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 25 Mart 2025 günü Genç ilçe kırsalında yapılan operasyonda; 2 kilo 230 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu olay ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL