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Bingöl'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 230 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 230 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 25 Mart 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 25 Mart 2025 günü Genç ilçe kırsalında yapılan operasyonda; 2 kilo 230 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu olay ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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