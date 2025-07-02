Bingöl'de Jandarma tarafından Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi
Bingöl'de yapılan adli aramada, jandarma ekipleri tarafından 1 tabanca ve 35 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, tabanca ve fişek ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, 01 Temmuz 2025 günü 2 şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli aramada; 1 adet tabanca, 9 adet 7.65 ebadında tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa