Bingöl'de Jandarma Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Bingöl'de Jandarma Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 av tüfeği, 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı merkez ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyetler neticesinde; 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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