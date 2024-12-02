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Bingöl'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kilo 548 gram toz esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Arama kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 548 gram toz esrar ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Arama kaydı bulunan 3 şüpheli de yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 30 Kasım - 2 Aralık arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 548 gram toz esrar, 135 gram kubar esrar 2 adet ruhsatsız tabanca 52 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'hakaret ve görevi yaptırmama' suçu ile 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan arama kaydı bulunan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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