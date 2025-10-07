Bingöl'de Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve uyarıcı haplar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu madde sakladığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresinde yapılan adli aramada; 43,11 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet uyarıcı hap ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL