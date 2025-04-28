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Bingöl'de Jandarma Operasyonu: Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye çalışmasında, bir araçta 7,78 kilogram esrar maddesi ve bir av tüfeği ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, esrar maddesi ve tüfek ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen devriye faaliyetlerinde 2 şüpheli araç içerisinde yapılan arama neticesinde; 7,78 Kubar Esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 4 adet fişek ele geçirilmiş olup, 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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