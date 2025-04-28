Bingöl'de Jandarma Operasyonu: Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, esrar maddesi ve tüfek ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen devriye faaliyetlerinde 2 şüpheli araç içerisinde yapılan arama neticesinde; 7,78 Kubar Esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 4 adet fişek ele geçirilmiş olup, 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL