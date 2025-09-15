Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 91 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik Genç ilçe kırsalında yapılan operasyon sonucunda; 91 kilogram 250 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiş, şüpheli olduğu değerlendirilen 2 şahsın yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - BİNGÖL