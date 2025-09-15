Haberler

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 91 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli olduğu değerlendirilen iki kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik Genç ilçe kırsalında yapılan operasyon sonucunda; 91 kilogram 250 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiş, şüpheli olduğu değerlendirilen 2 şahsın yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

