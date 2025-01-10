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Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan 4 şahsı yakaladı ve uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme amacıyla düzenlenen operasyonda 5,47 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde; 5,47 gram kubar esrar maddesi 1 adet tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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