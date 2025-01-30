Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 1,4 Kilogram Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 kilo 400 gram esrar ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipler, tarafından merkez ve Genç ilçesi sınırları içerisinde icra edilen titiz çalışmalar neticesinde 1 kilo 400 gram toz esrar maddesi, 0.07 gram metamfetamin, 2 adet av tüfeği ve 54 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL