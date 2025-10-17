Bingöl'de Jandarma Operasyonlarında 2 Tutuklama

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan çalışmada 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yürüttüğü operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 29 olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 6 kilo 445 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 1 şüpheliye adli kontrol şartı uygulanırken, 29 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL