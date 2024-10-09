Bingöl'de Jandarma Operasyonları: İki Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul ve bulundurmak suçundan arama kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL