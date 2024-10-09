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Bingöl'de Jandarma Operasyonları: İki Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Jandarma Operasyonları: İki Aranan Şahıs Yakalandı
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, uyuşturucu madde bulundurma suçlamasıyla bir diğer şahıs gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul ve bulundurmak suçundan arama kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa

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