Bingöl'de Jandarma, Hapis Cezası Bulunan İki Şüpheliyi Yakaladı

Bingöl'de Jandarma, Hapis Cezası Bulunan İki Şüpheliyi Yakaladı
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Bingöl'de jandarma ekipleri, aranan iki şüpheliyi yakalayarak adli işlemlerini başlattı. F.A., 5 yıl hapis cezası ile, Y.B. ise 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezaevine sevk edildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Genç ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; '2313 Sayılı Kanuna Aykırılık 23/5-1' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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