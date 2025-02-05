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Bingöl'de Jandarma Ekipleri 8 Şüpheliyi Yakaladı

Bingöl'de Jandarma Ekipleri 8 Şüpheliyi Yakaladı
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca bir iş yerinde yapılan aramada esrar maddesi ve bir tabanca ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 8 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan çalışmada ise bir şahsın iş yerinin eklentilerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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