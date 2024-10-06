Bingöl'de İneğin Başını Demir Kapıya Sıkıştığı Anlar
Bingöl'ün Genç ilçesinde başı demir kapıya sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen ekip, ineği kurtarıp sahibine teslim etti.
Bingöl'de başı demir kapıya sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başı demir kapının kenarına sıkışan ineği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ineği bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BİNGÖL