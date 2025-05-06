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Bingöl'de İki Zanlı Yakalandı

Bingöl'de İki Zanlı Yakalandı
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, toplamda 13 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir zanlı ve 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan diğer zanlı yakalandı. Her iki şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ile Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma' suçlarından toplamda 13 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E. ile 2 ayrı suçtan 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. 2 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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