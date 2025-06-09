Bingöl'de İki Ayrı Kaza: 8 Yaralı

Bingöl'de İki Ayrı Kaza: 8 Yaralı
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Bingöl'de meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kaza Yayla bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu, ikinci kaza ise iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Genç ilçesi Yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 AGJ 956 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkisinde meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan toplamda 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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