Bingöl'de İki Ayrı Kaza: 8 Yaralı
Bingöl'de meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kaza Yayla bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu, ikinci kaza ise iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de meydana gelen iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı.
İlk kaza, Genç ilçesi Yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 AGJ 956 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkisinde meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralanan toplamda 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa