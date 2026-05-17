Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı