Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında Serhan Asker ve Seda Selek serbest

Bilirkişi soruşturmasında iki gazeteci hakkında karar verildi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Bingöl'de Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de evden ve iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Bingöl'de evden ve iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl merkez Çayağzı köyü ve Sancak beldesinde faklı tarihlerde 'Evden Hırsızlık ve İş Yerinden Hırsızlık' olaylarına karışan şahısları tespit etmek maksadıyla sürdürülen ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde; olayları gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt
img

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
img

Arkadaşını öldürdükten sonra gittiği yer kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Dr. Ekrem Teymur: DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.