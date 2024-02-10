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Bingöl'de Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçundan Aranan 3 Şahıs Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince, hırsızlık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyetler neticesinde Hırsızlık suçundan cezası bulunan M.A ve E.E isimli şahıslar ile Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs yakalanmış olup çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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