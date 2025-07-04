Bingöl'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Bingöl'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
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Bingöl'de polis ekipleri hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Çalınan ürünlerin değeri 35 bin TL olarak belirlendi.

Bingöl'de polis ekiplerince yapılan çalışmada, hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, değeri 35 bin TL olan ürünlerin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsa ait 1 adet tabancanın muhafaza altına alındığı ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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