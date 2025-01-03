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Bingöl'de Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

Bingöl'de Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
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Bingöl'de polis ekipleri, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekiplerince yapılan çalışmada hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince binaların eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs Tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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