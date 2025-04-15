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Bingöl'de Heyecan Verici Bir Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl'de Heyecan Verici Bir Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bingöl-Diyarbakır yolu üzerindeki Yayla köyü mevkiinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır yolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ER 700 plakalı otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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