Bingöl'de havalimanı kavşağında kaza: 5 yaralı - Haberler

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Bingöl'de havalimanı kavşağında kaza: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de havalimanı kavşağında kaza: 5 yaralı

Bingöl-Genç karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl-Genç karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Genç karayolunun 6'ncı kilometresi havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 12 AN 367 plakalı ile 27 AHJ 190 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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