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Bingöl'de hapis cezası olan zanlı yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası olan zanlıyı yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde '2313 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T isimli şahıs icra edilen faaliyet sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bingöl JASAT Güvenlik Yakalama Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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