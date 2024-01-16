Bingöl'de hapis cezası olan zanlı yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde '2313 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T isimli şahıs icra edilen faaliyet sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL