Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Bingöl'de yapılan uygulamalarda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız bir tabanca ve mermilere de el konuldu.
Bingöl'de düzenlenen uygulamalarda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanırken, bir işinin üzerinden ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.
Ayrıca, Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosunca cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu tespit edilen şahıs yakalandı. Bahse konu şüpheli şahıs hakkında adli iş ve işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa