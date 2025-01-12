Bingöl'de Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 28 farklı suç kaydı bulunan şahıs ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek bulundurmak kullanmak suçlarından hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıs tutuklanıp Elazığ T Tipi Cezaevine gönderilirken uyuşturucu madde kullanan şahsın işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - BİNGÖL