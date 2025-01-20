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Bingöl'de Hapis Cezası Olan İki Kişi Yakalandı

Bingöl'de Hapis Cezası Olan İki Kişi Yakalandı
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Bingöl'de polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı yakalayarak emniyete götürdü. Şahısların ceza süreleri 1 yıl 9 ay 26 gün ve 3 yıl 5 ay olarak belirlendi.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl'de polis ekipleri arama kaydı bulunan şahıslara göz açtırmıyor. Bu çerçevede haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl 9 ay 26 gün ve 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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