Bingöl'de Hapis Cezası Olan İki Kişi Yakalandı
Bingöl'de polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı yakalayarak emniyete götürdü. Şahısların ceza süreleri 1 yıl 9 ay 26 gün ve 3 yıl 5 ay olarak belirlendi.
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Bingöl'de polis ekipleri arama kaydı bulunan şahıslara göz açtırmıyor. Bu çerçevede haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl 9 ay 26 gün ve 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa