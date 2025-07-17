Bingöl'de Hapis Cezası Olan 3 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Hapis Cezası Olan 3 Zanlı Yakalandı
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Bingöl'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlılardan biri uyuşturucu suçundan, diğerleri ise hırsızlık suçundan ceza almıştı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkez ve Genç İlçe J.K.lığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumuna, 'Herkesin Girebileceği Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlemek Suretiyle Hırsızlık' suçundan yakalanan '4 yıl 2 ay' kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs ise; sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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