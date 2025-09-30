Bingöl'de Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığı unsurlarımızca, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 25 Eylül 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 'Gece Vakti Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İş Yerinde Yağma' suçundan '4 yıl 4 ay 15 gün' kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL