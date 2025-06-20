Bingöl'de Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Karlıova İlçe J.K.lığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması Bulundurulması' suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL