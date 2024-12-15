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Bingöl'de Hapis Cezası Bulunan 6 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Hapis Cezası Bulunan 6 Zanlı Yakalandı
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Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 6 zanlıyı yakaladı. Zanlılar arasında yağma, yaralama, hürriyetinden yoksun kılma gibi suçları bulunanlar yer alıyor.

Bingöl'de İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.

Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 'birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 6 yıl, 'basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 9 ay 10 gün, 'hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün ve 20 adet suç kaydı ve hakkında 12 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 6 zanlı yakalandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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