Bingöl'de hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Bingöl'de suç ve suçlulukla mücadele çalışmaları kapsamında, 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü operasyon sonucu yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü operasyon sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçu dahil 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. ile 4 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.D'nin yerini tespit etti.

Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla hükümlüleri saklandıkları evlerde yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 400 gram esrar, 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 53 mermi ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.