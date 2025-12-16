Haberler

Bingöl'de aranan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bingöl'de jandarma ekipleri, hakkında 6 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Yakalanan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçe mülki sınırları içerisinde 15 Aralık 2025 tarihinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yapılan kontrollerde, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından toplam 6 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik çalışmaların, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
