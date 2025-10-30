Bingöl'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 5 Yaralı

Bingöl'de hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Elmalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 5 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL