Bingöl'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 5 Yaralı

Bingöl-Erzurum karayolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Elmalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 5 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
