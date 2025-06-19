Bingöl'de Güvenlik Güçlerinden Operasyon: 103 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Güvenlik Güçlerinden Operasyon: 103 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda son iki hafta içinde 103 şüpheli yakalandı. 197 bin 904 kişinin sorgulandığı çalışmalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Bingöl'de güvenlik güçleri tarafından son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, aranan 103 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği, son 2 hafta içerisinde emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaları paylaştı. Buna göre son 2 haftada 197 bin 904 şahsın sorgulandı, 31 bin 312 aracın denetledi ve bin 910 araca cezai işlem uygulandığı, 168 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi. Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 18, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 85 olmak üzere toplam 103 şahsın yakalandığı aktarıldı.

Çalışmalarda, 234 gram sıvılaştırılmış metamfetamin, 4 gram metamfetamin, 1.90 gram kokain, 19 bin 344 adet kök kenevir bitkisi, 17 gram esrar, 38 gram sentetik hap, 3 adet tabanca, 8 adet fişek, 2 adet havan mühimmatı, 4 adet bomba atar mühimmatı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet figür, 11 adet sikke, birer adet av tüfeği, kurusıkı tabanca, obüs mühimmatı, 20 mm atak mühimamtı ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi

Serinlemek için girdikleri deniz baba ve oğluna mezar oldu
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Ordu'da yol çalışmasında Roma-Bizans dönemine ait mezar kalıntısı bulundu

Yol çalışmasında Roma döneminden kalma mezarlar bulundu
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.