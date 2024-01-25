Bingöl'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Açık Tütün Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan aramalarda, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 38 kilo açık tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları operasyonlarda 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 23 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ve 2 adet şarj kablosu, 7 adet gümrük kaçağı bluetooth kulaklık, 38 kilo açık tütün, 7 bin adet boş makaron, bin adet dolu makaron ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 2 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılmıştır" denildi. - BİNGÖL