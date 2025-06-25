Bingöl'de Gümrük Kaçağı 136 Parfüm Ele Geçirildi

Bingöl'de Gümrük Kaçağı 136 Parfüm Ele Geçirildi
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Bingöl Emniyeti, düzenlediği operasyonda bir araçta 136 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirerek 1 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 136 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli bir araç içerisinde, birbirinden farklı markalar içeren 136 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. 5607 SKM kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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