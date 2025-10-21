Haberler

Bingöl'de FETÖ/PDY Üyesi 3 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de FETÖ/PDY Üyesi 3 Zanlı Yakalandı
Bingöl'de polis ekipleri, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 zanlıyı yakaladı. Şahıslar, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 'FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 zanlı yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 'FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

