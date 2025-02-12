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Bingöl'de Esrar Operasyonu: 3 Şahsa İdari İşlem, 1 Kişiye Adli İşlem

Bingöl'de Esrar Operasyonu: 3 Şahsa İdari İşlem, 1 Kişiye Adli İşlem
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir parkta ateş yakan 3 kişinin üzerinde esrar maddesi ele geçirildi. Yaşı küçük olan şahsa 'Suça Sürüklenen Çocuk' sıfatıyla adli işlem uygulandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde ilimiz Bedri Tuğ Caddesi üzerinde bulunan parkta ateş yaktığı tespit edilen 3 şahsa gerekli idari işlemler yapılmış, yapılan kontrollerde şahısların birinde; 7.82 gram esrar maddesi olduğu tespit edilerek, yaşı küçük şahıs hakkında 'Suça Sürüklenen Çocuk' sıfatıyla gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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