Bingöl'de Esrar Operasyonu: 3.91 Gram Madde Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından tapılan çalışmada, 3.91 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları neticesinde; 3,91 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL