Bingöl'de Esrar Operasyonu: 3.91 Gram Madde Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3.91 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından tapılan çalışmada, 3.91 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları neticesinde; 3,91 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa