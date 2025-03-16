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Bingöl'de Esrar Operasyonu: 3.91 Gram Madde Ele Geçirildi

Bingöl'de Esrar Operasyonu: 3.91 Gram Madde Ele Geçirildi
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3.91 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından tapılan çalışmada, 3.91 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları neticesinde; 3,91 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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