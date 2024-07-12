Bingöl'de Endemik Salep Soğanı Toplayan 3 Şahıs Yakalandı

Bingöl'de endemik bir tür olan salep soğanı toplayan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslara, 1 milyon 161 bin lira TL para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Nesli Tükenmekte Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Korunmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, nesli koruma altında ve endemik bir tür olan Salep Soğanı bitkisinin yasadışı olarak Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde toplandığı ihbarının alınması üzerine şüpheli şahıslar ile 8 kilo 250 gram salep soğanı bitkisi ile birlikte yakalanmıştır. Konu ile ilgili Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verilmiş olup, şüpheli şahıslar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL para cezası kesilmiştir" denildi. - BİNGÖL