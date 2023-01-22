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Bingöl'de dünden beri haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

3. Sayfa Haberleri

Bingöl'de dünden beri haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Bingöl'de dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki adamın cansız bedeni, dere yatağında bulundu.

Bingöl'de dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki adamın cansız bedeni, dere yatağında bulundu.

Alınan bilgilere göre, 65 yaşındaki Abdülkerim Bahadır dün sabah evden çıkınca kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sosyal medya hesaplarından da fotoğrafı paylaşılan yaşlı adama ulaşmak için ailesinin yanı sıra polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Yapılan aramalar sonucunda, yaşlı adamın cansız bedeni Çayağzı köyü yakınlarındaki dere yatağında bulundu.

Ekipler tarafından cansız bedeni dereden çıkarılan Bahadır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bingöl 3. Sayfa Haberler

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