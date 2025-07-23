Bingöl'de Dron Destekli Trafik Denetiminde Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Cezalar Kesildi

Bingöl'de dron destekli trafik denetiminde plakasız motosikletin sürücüsüne birçok ihlalden ceza kesildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme ile İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlükleri, kent genelinde trafik ihlallerini tespit etmek amacıyla havadan dron destekli denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan ve plakasız olan yeşil renkli bir motosiklet, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yakalandı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullandırmak, sigortasız ve kasksız motosiklet kullanmak, plakasız araçla trafiğe çıkmak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, yaya geçidinde araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali gibi birçok maddeden cezai işlem uygulandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla hem havadan hem de karadan denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - BİNGÖL