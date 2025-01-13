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Bingöl'de Dolandırıcılık Şüphelileri Operasyonla Yakalandı

Bingöl'de Dolandırıcılık Şüphelileri Operasyonla Yakalandı
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-13 Ocak tarihleri arasından aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından arama kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda ayrıca, 33,78 gram esrar maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet fişek ve bin 350 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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