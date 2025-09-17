Haberler

Bingöl'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe J.K.lığı ve İsth.Ş.Md.lüğü ekiplerimizce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs, yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
