Bingöl'de doğal gaz zehirlenmesi: 7 kişi taburcu edildi

Bingöl'de dün küçük sanayi sitesinde doğal gaz kaynaklı zehirlenen 16 kişiden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Simani Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde bir lokantada doğal gaz kaynaklı zehirlenme meydana geldi. 16 kişiden 9'u Diyarbakır'a sevk edilirken, 7'sinin tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi'nde devam edildi. 7 hasta, bugün yapılan son kontrollerin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır'a sevk edilen 9 hastanın ise birkaç gün içinde taburcu olması bekleniyor. - BİNGÖL