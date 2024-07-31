Bingöl'de Dereye Giren İkiz Kardeşler Boğularak Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir köyde dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde meydana geldi. 9 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Cengiz T. köydeki dereye yüzmek için girdi. Kardeşlerin suda çırpındığını gören arkadaşları, köydekilere haber verdi. Köylüler tarafından sudan çıkartılan ikiz kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenilirken, kardeşlerin cenazeleri Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL